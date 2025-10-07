Команда Анкалаева уговаривала его сняться с реванша против Перейры из-за травмы — источник

Российский боец UFC Магомед Анкалаев, как оказалось, вышел на реванш против Алекса Перейры на турнире UFC 320, несмотря на серьёзную травму — перелом ребра. Об этом сообщил бразильский инсайдер Лео Гимарайнш, опубликовав видео медицинского обследования бойца, датированное примерно за три недели до поединка.

По информации источников, близких к ситуации, некоторые члены штаба рекомендовали ему отказаться от участия в бою, учитывая характер травмы. Однако Магомед принял решение драться, несмотря на физический дискомфорт и риски.

Как итог — россиянин был нокаутирован уже на второй минуте боя и лишился чемпионского пояса.

