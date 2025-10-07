Перейра поднялся на четыре места в рейтинге P4P от UFC, Анкалаев потерял четыре позиции

Представлен обновлённый рейтинг бойцов UFC. Скриншотом поделился портал Championship Rounds. На официальном сайте рейтинг на данный момент не обновлён.

Существенные изменения произошли в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Так, Алекс Перейра поднялся сразу на четыре позиции и сейчас занимает шестую строчку. Соперник бразильца по недавнему поединку на UFC 320 Магомед Анкалаев, напротив, потерял четыре позиции, и сейчас занимает 11-е место. Также отметим, что одно место потерял чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски. Сейчас он седьмой. Дрикус дю Плесси (ЮАР) поднялся на одну позицию и теперь 10-й.

Напомним, Перейра победил Анкалаева в реванше техническим нокаутом в первом раунде.

