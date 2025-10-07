Скидки
Перейра поднялся на четыре места в рейтинге P4P от UFC, Анкалаев потерял четыре позиции

Перейра поднялся на четыре места в рейтинге P4P от UFC, Анкалаев потерял четыре позиции
Комментарии

Представлен обновлённый рейтинг бойцов UFC. Скриншотом поделился портал Championship Rounds. На официальном сайте рейтинг на данный момент не обновлён.

Существенные изменения произошли в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Так, Алекс Перейра поднялся сразу на четыре позиции и сейчас занимает шестую строчку. Соперник бразильца по недавнему поединку на UFC 320 Магомед Анкалаев, напротив, потерял четыре позиции, и сейчас занимает 11-е место. Также отметим, что одно место потерял чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски. Сейчас он седьмой. Дрикус дю Плесси (ЮАР) поднялся на одну позицию и теперь 10-й.

Напомним, Перейра победил Анкалаева в реванше техническим нокаутом в первом раунде.

Главные новости дня:

