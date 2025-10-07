Скидки
Деметриус Джонсон заявил, что Макгрегор и Джонс не заслужили место на турнире в Белом доме

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон, известный под прозвищем Mighty Mouse, высказался против участия Конора Макгрегора и Джона Джонса в потенциальном турнире UFC на территории Белого дома. По словам бойца, эти спортсмены не должны получать приоритет перед действующими участниками организации.

«Мне не нравится, когда кто-то просто сидит в стороне и выбирает, когда ему выходить на бой. Может быть, они заслужили это право, не знаю. Но те, кто сейчас реально сражается, должны получать шанс первыми. Нам не нужен Конор на турнире в Белом доме. Даже Джон Джонс, каким бы великим он ни был, не должен занимать место активных бойцов, которые продолжают работать», — приводит слова Джонсона Red Corner MMA.

