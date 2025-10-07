Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс впервые высказался после смерти брата Артура Джонса в возрасте 39 лет

Джон Джонс впервые высказался после смерти брата Артура Джонса в возрасте 39 лет
Комментарии

Боец UFC Джон Джонс впервые прокомментировал смерть своего брата, бывшего игрока НФЛ Артура Джонса, который умер в возрасте 39 лет.

«Из уважения к нашей семье в этот трудный момент мы просим ограничить посещение церемонии близкими друзьями, родственниками и теми, кто имел значимую связь с Артуром», — написал Джонс в заявлении в социальных сетях.

Артур Джонс, старший брат Джона и бывшего игрока НФЛ Чендлера Джонса, скончался в своём доме в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк. По данным СМИ, у него были проблемы с сердцем, а сработавший кардиостимулятор автоматически уведомил врача, однако к прибытию скорой помощи спортсмен уже был мёртв.

Материалы по теме
Деметриус Джонсон заявил, что Макгрегор и Джонс не заслужили место на турнире в Белом доме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android