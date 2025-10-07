Джон Джонс впервые высказался после смерти брата Артура Джонса в возрасте 39 лет

Боец UFC Джон Джонс впервые прокомментировал смерть своего брата, бывшего игрока НФЛ Артура Джонса, который умер в возрасте 39 лет.

«Из уважения к нашей семье в этот трудный момент мы просим ограничить посещение церемонии близкими друзьями, родственниками и теми, кто имел значимую связь с Артуром», — написал Джонс в заявлении в социальных сетях.

Артур Джонс, старший брат Джона и бывшего игрока НФЛ Чендлера Джонса, скончался в своём доме в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк. По данным СМИ, у него были проблемы с сердцем, а сработавший кардиостимулятор автоматически уведомил врача, однако к прибытию скорой помощи спортсмен уже был мёртв.