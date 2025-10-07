Скидки
Бокс/ММА

Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире IBA.PRO 10 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился боксёрский турнир «БЕТСИТИ IBA.PRO 10», по итогам которого определились победители всех поединков. В главном событии вечера тяжеловес Мурад Халидов (11-0, КО 6) нокаутировал Сергея Кузьмина (19-3, КО 14) в седьмом раунде.

В соглавном бою за титул чемпиона России в первом полусреднем весе Ваге Саруханян (23-4-2, КО 4) единогласным решением судей победил Георгия Челохсаева (24-4-1, КО 16). Харитон Агрба (16-1, КО 9) также одержал победу единогласным решением над Чарльзом Шинимой (19-3, КО 13) из Намибии, взяв реванш за прошлое поражение.

Среди других результатов:

— Игорь Свиридченков техническим нокаутом во втором раунде победил Раттавута Тонгарама (Таиланд);
— Карина Тазабекова единогласным решением судей победила Лину Касвеку (Замбия);
— Тамерлан Оздоев выиграл у Джумы Кийо (Танзания) решением судей;
— Чеэрав Ашалаев победил Саджада Мехраби (Иран);
— Никита Кузьмин единогласным решением судей выиграл у Некруза Салимова (Таджикистан);
— Александр Зырянов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Хикматилло Улмасова (Узбекистан);
— Баходир Джалолов (Узбекистан) единогласным решением судей победил Виталия Кудухова (Россия);
— В выставочном бою Андрей «Ушу Мастер» Ефимов нокаутировал Камариддина «Камил Карате» Хасанова.

Новости. Бокс/ММА
