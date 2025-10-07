Скидки
Шон О’Мэлли поддержал приход Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза в UFC

Боец UFC Шон О’Мэлли высказался за то, чтобы Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз присоединились к организации и сражались с топовыми лёгкими бойцами, включая Илию Топурию. Он отметил высокий уровень подготовки обоих спортсменов и выразил интерес к их возможным поединкам в дивизионе 155 фунтов.

«Эти парни оба очень высокого уровня. Я бы с удовольствием увидел их в UFC, чтобы они дрались с такими бойцами, как Илия, или с лучшими из лучших в 155 фунтах. Я смотрел их бой — это был действительно отличный поединок. Оба бойца показали высокий уровень, хотя судьи выставили разные оценки: 50-45, 49-46 и 48-47. Лично я считал, что победил Усман, но бой был очень близким. Было много споров онлайн о том, кто выиграл, и это интересно, потому что, когда я смотрел, казалось, что Хьюз не делает достаточно, чтобы выигрывать раунды. В любом случае для меня важнее, чтобы они смогли показать себя на высшем уровне в UFC, независимо от результата», — приводит слова О’Мэлли Red Corner MMA.

