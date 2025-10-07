Шон О’Мэлли считает, что победить Мераба Двалишвили можно только нокаутом

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что единственный способ одержать победу над чемпионом промоушена в легчайшем весе Мерабом Двалишвили — это нокаутировать соперника. По его словам, бой с Двалишвили требует точного удара и полной концентрации на моменте атаки.

«Чтобы победить Мераба, нужно точно попасть. Нужно буквально снайперски его поймать. Он становится немного более рискованным, чем увереннее себя чувствует в ударах, и это оставляет возможности для нокаута. Я не вижу, чтобы кто-то смог победить Мераба в ближайшее время. Его нужно поймать, нокаутировать, уложить спать. И я не вижу никого, кроме себя, кто мог бы это сделать», — приводит слова О’Мэлли Red Corner MMA.