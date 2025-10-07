Мухаммад Мокаев назвал Магомеда Анкалаева одним из самых скромных людей в карьере

24-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался о российском бойце Магомеде Анкалаеве и обратился к фанатам с просьбой не выражать негативные эмоции по отношению к нему. По словам Мокаева, Анкалаев проявляет скромность и человечность в общении.

«Анкалаев — такой хороший человек, не понимаю ненависти к нему. Я бы сказал, что это один из самых скромных людей, которых я встречал в своей карьере», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети.

Магомед Анкалаев — российский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC.