Дмитрий Бивол планирует вернуться в ринг в первом квартале 2026 года

Экс абсолютный чемпион в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол продолжает восстановление после операции на спине. По информации обозревателя Майка Коппинджера, боец уже прошёл половину реабилитационной программы в Дубае и завершит курс в Санкт-Петербурге.

«Его менеджер Вадим Корнилов сообщил мне, что сейчас Дмитрий занят восстановлением после операции на спине. У него расписана обширная программа. Половину программы он уже прошёл в Дубае. А вторую проведёт в России, в Санкт-Петербурге, где он живёт. Это шестинедельная программа, в ходе которой он восстановит и укрепит спину, убедится, что не последует никаких осложнений», — приводит слова Коппинджера vRINGe.