Илия Топурия анонсировал своё возвращение в UFC спустя четыре месяца

Чемпион UFC в лёгком весе из Грузии Илия Топурия сообщил о скором возвращении в октагон. Спортсмен уточнил, что готов продолжать серию поединков и захватывать новые позиции.

«Король возвращается. Никто не в безопасности. Выстраивайтесь в очередь. Захват продолжается», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

Последний раз Топурия выходил в октагон 29 июня 2025 года. Он провёл бой за вакантный титул в лёгкой весовой категории с 35-летним бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Топурия одержал победу нокаутом в первом раунде.

