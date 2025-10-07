Скидки
Иржи Прохазка готов к третьему бою с Алексом Перейрой после недавней победы

Боец UFC Иржи Прохазка рассказал о своей эмоциональной реакции после победы Алекса Перейры над Магомедом Анкалаевым. Победа Перейры открыла для чеха возможность провести третий бой с этим соперником.

«Дело не в том, что я был рад победе Алекса или поражению Анкалаева. Я был так растроган, потому что понял, что возможен бой с Алексом. Третий шанс для меня добиться успеха. Я сказал себе: «Это будет самый серьезный вызов в моей жизни», – сказал Прохазка в подкасте The Ariel Helwani Show.

Ранее Прохазка дважды уступал Перейре нокаутом в боях за титул полутяжелого веса UFC. После этого он одержал победу над Халилом Раунтри на UFC 320, а Алекс Перейра победил Магомеда Анкалаева.

