Пимблетт: людям хочется смотреть, как дерётся Алекс, а не Анкалаев

Популярный боец UFC англичанин Пэдди Пимблетт прокомментировал титульный бой UFC 320, в котором Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева. По мнению британского бойца, для организации UFC выгоднее, чтобы чемпионом стал Перейра.

«Для UFC будет лучше, если Перейра будет чемпионом. Это интереснее для большего числа зрителей. Людям хочется смотреть, как дерётся Алекс, а не Анкалаев», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале Paddy The Baddy.

Напомним, бой между Перейрой и Анкалаевым прошёл в главном событии турнира UFC 320. Перейра одержал победу нокаутом и стал новым чемпионом. До этого Анкалаев занимал титул временного чемпиона в своей весовой категории.