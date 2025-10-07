Камил Гаджиев не увидел состава преступления в драке Смолова в «Кофемании»

Руководитель бойцовского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал драку экс-футболиста сборной России Фёдора Смолова в московском кафе «Кофемания». По словам функционера, в действиях спортсмена он не усмотрел ничего криминального.

«Я посмотрел это видео — не увидел там ничего такого. Все раздувают какую-то историю. Я не прокурор, но состава преступления там не увидел. Думаю, ситуацию можно решить полюбовно. Если кто-то чувствует себя оскорблённым, пусть попросит разумную компенсацию — и на этом поставить точку. Вешать на Смолова криминал — это неправильно. Он же не устраивал дебош, а просто нанёс один удар. Понимаю, что у многих флешбэк из-за истории с Мамаевым и Кокориным, но сравнивать эти случаи не стоит», — приводит слова Гаджиева «Советский спорт».