Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фильм «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном собрал $ 6 млн в дебютный уикенд

Фильм «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном собрал $ 6 млн в дебютный уикенд
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивная драма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном стартовала в североамериканском прокате с результатом $ 6 млн, что стало худшим показателем в карьере актёра. Об этом сообщает Variety.

Картина режиссёра Бенни Сафди вышла в прокат 3 октября и заняла третье место в бокс-офисе. До выхода фильма аналитики прогнозировали сборы в диапазоне от $ 8 млн до $ 15 млн. Предыдущий антирекорд Джонсона принадлежал триллеру «Быстрее пули» (2010), который заработал $ 8,5 млн за первые выходные.

«Крушащая машина» рассказывает о бойце ММА Марке Керре, который пытается вернуться в спорт после проблем с зависимостью. Роль его партнёрши исполнила Эмили Блант. Производством фильма занималась студия A24, потратившая на проект около $ 50 млн без учёта маркетинга. По данным аналитиков, с такими стартовыми сборами проекту будет сложно окупиться.

Материалы по теме
«Он меня **********». Скала — об исходе его боя с Джоном Джонсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android