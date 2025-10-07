Фильм «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном собрал $ 6 млн в дебютный уикенд

Спортивная драма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном стартовала в североамериканском прокате с результатом $ 6 млн, что стало худшим показателем в карьере актёра. Об этом сообщает Variety.

Картина режиссёра Бенни Сафди вышла в прокат 3 октября и заняла третье место в бокс-офисе. До выхода фильма аналитики прогнозировали сборы в диапазоне от $ 8 млн до $ 15 млн. Предыдущий антирекорд Джонсона принадлежал триллеру «Быстрее пули» (2010), который заработал $ 8,5 млн за первые выходные.

«Крушащая машина» рассказывает о бойце ММА Марке Керре, который пытается вернуться в спорт после проблем с зависимостью. Роль его партнёрши исполнила Эмили Блант. Производством фильма занималась студия A24, потратившая на проект около $ 50 млн без учёта маркетинга. По данным аналитиков, с такими стартовыми сборами проекту будет сложно окупиться.