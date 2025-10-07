Алекс Перейра высказался о роли бизнесменов в ММА после победы над Анкалаевым

Чемпион UFC Алекс Перейра после боя с Магомедом Анкалаевым опубликовал сообщение, в котором раскритиковал участие бизнесменов, не связанных со спортом, в делах бойцов.

«Когда человек, который никогда не занимался спортом, хочет использовать спортсмена ради славы и денег, именно ты рискуешь жизнью в клетке. А он стоит снаружи и смеётся», — написал Перейра на своей странице в социальной сети.

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) проходил вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира стал бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором россиянин Магомед Анкалаев встретился с бывшим чемпионом из Бразилии Алексом Перейрой. Перейра победил техническим нокаутом и вернул себе чемпионский пояс промоушена.