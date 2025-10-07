Скидки
Райан Гарсия выразил возмущение возможным включением Головкина в Зал славы бокса

Комментарии

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия выразил недовольство возможным включением экс-обладателя титула чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина, представляющего Казахстан, в Международный зал славы бокса.

«Во-первых, у Головкина никогда не было действительно больших побед. Кого он вообще побеждал? Единственное, в чём могу ему отдать должное — он долгое время был суперзвездой бокса. Но для меня это не равно статусу члена Зал славы. Настоящий зал — для тех, кто совершил что-то невероятное. И я просто не вижу его как бойца уровня Зала славы», — сказал Гарсия в эфире передачи Inside The Ring Show.

