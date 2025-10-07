Стрикленд: я единственный, чёрт возьми, кто может побить Чимаева. Он сам это знает

Бывший обладатель пояса UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок, отметив уверенность в том, что сможет победить непобеждённого чемпиона UFC в категории до 84 кг чеченца, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева.

«Я хочу подраться с кем-то вроде Эрнандеса следующим. Это приблизит меня к бою за титул, он типа американский Чимаев… А потом я хочу подраться с Чимаевым. Я единственный, чёрт возьми, кто может побить Чимаева. Он сам это знает, и его команда это знает», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.

В данный момент Шон отбывает шестимесячную дисквалификацию за драку в октагоне на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, которая произошла 29 июня. Тогда Стрикленд и его товарищ по команде Крис Кёртис устроили потасовку сразу после того, как их одноклубник Майлс Хансингер потерпел досрочное поражение удушающим приёмом от Луиса Эрнандеса. Оба бойца накинулись на Эрнандеса, нанеся несколько ударов, после чего их разняли.