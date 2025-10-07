Кормье рассказал, как он помог Хабибу во время боя с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился воспоминаниями о поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Билеты были настолько редкими, что мне как чемпиону UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе пришлось их купить. Они сказали, что у лиги нет билетов. Я сказал: «Тогда я куплю их — я должен поддержать своего парня». Хабиб не нервничал в самый важный момент своей жизни. Я знаю, что этот момент был важнее всего, в чём мы все участвовали. У нас было так много титулов в нашем зале, но мы никогда не участвовали ни в чём подобном, и мы получили нужного парня. Хабиб был в самый раз для этого.

Начинается драка, и Хабиб совершенно сходит с ума от желания получить пояс. Я объяснил ему: «Пожалуйста, чемпион, пожалуйста». Нас выводят из первого ряда, чтобы спасти от мусора, который летит вокруг. Наконец, Хабиб успокаивается. Он говорил мне потом, что не знал, смог ли бы он взять ситуацию под контроль без меня», — сказал Кормье в эфире подкаста ESPN.