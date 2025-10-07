«Уверен, что являюсь следующим претендентом». Ульберг высказался о бое с Перейрой

34-летний третий номер рейтинга UFC в категории до 93 кг новозеландец Карлос Ульберг выразил уверенность в том, что именно он должен стать следующим соперником чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры. Кроме того, представитель Новой Зеландии сообщил о готовности провести ещё один бой с чехом Иржи Прохазкой.

«Матчмейкеры знают, кто достоин статуса претендента. Я точно уверен, что стою следующим в титульной гонке, поскольку заслужил это место. Поэтому не собираюсь никому бросать вызов. Буду драться с кем угодно. И если придётся что-то доказать хейтерам или кому-либо в дивизионе, то я согласен провести бой с Иржи. Проведу этот бой, чтобы все заткнулись, а я — следующий», — приводит слова Ульберга портал MMAJunkie.