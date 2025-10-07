Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра перечислил причины, из-за которых проиграл в первом поединке с Анкалаевым

Алекс Перейра перечислил причины, из-за которых проиграл в первом поединке с Анкалаевым
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра объяснил, почему проиграл в первом поединке с 33-летним россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313. Победу тогда одержал Магомед единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Я немного хотел бы сказать об этом. Тогда чувствовал себя не очень хорошо. Моё тело было уставшим из-за постоянных перелётов и травм. За несколько недель до боя у меня поднялась высокая температура. Было очень трудно восстанавливаться. Но пути назад не было. Я думал, что должен провести этот бой, поэтому не хотел отказываться от него. Сейчас главное, что у меня была возможность выступить здоровым и показать, чего я хочу и насколько прибавил в своих силах», — приводит слова Перейры портал AgFight.

Материалы по теме
Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?
Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android