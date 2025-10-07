Алекс Перейра перечислил причины, из-за которых проиграл в первом поединке с Анкалаевым

38-летний чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра объяснил, почему проиграл в первом поединке с 33-летним россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313. Победу тогда одержал Магомед единогласным решением судей.

«Я немного хотел бы сказать об этом. Тогда чувствовал себя не очень хорошо. Моё тело было уставшим из-за постоянных перелётов и травм. За несколько недель до боя у меня поднялась высокая температура. Было очень трудно восстанавливаться. Но пути назад не было. Я думал, что должен провести этот бой, поэтому не хотел отказываться от него. Сейчас главное, что у меня была возможность выступить здоровым и показать, чего я хочу и насколько прибавил в своих силах», — приводит слова Перейры портал AgFight.