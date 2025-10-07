«Он просто прошёлся по нему». Аспиналл — о победе Перейры в реванше с Анкалаевым

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился мнением насчёт победы бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым за звание чемпиона UFC в категории до 93 кг. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

«Перейра просто прошёлся по нему. Послушайте, я ошибался. Это было очень, очень впечатляюще», — приводит слова Аспиналла портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш. В июне этого года Том был официально признан абсолютным чемпионом лиги.