«Он просто прошёлся по нему». Аспиналл — о победе Перейры в реванше с Анкалаевым

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился мнением насчёт победы бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым за звание чемпиона UFC в категории до 93 кг. Их бой состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Перейра просто прошёлся по нему. Послушайте, я ошибался. Это было очень, очень впечатляюще», — приводит слова Аспиналла портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш. В июне этого года Том был официально признан абсолютным чемпионом лиги.

