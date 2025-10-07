Скидки
Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики

Комментарии

37-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики. Об этом информирует пресс-служба USADA.

Согласно официальной информации, Конор трижды в 2024 году не предоставил информацию о своём местонахождении, в результате чего инспекторы не смогли взять у него биоматериал. Это автоматически считается нарушением.

Однако Макгрегор полностью сотрудничал со следствием и признал ответственность, поэтому стандартная двухлетняя дисквалификация была сокращена до 18 месяцев. Таким образом, вернуться в октагон ирландец сможет 20 марта 2026 года.

