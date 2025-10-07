Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Всё будет по-другому». Пётр Ян заявил о согласии провести поединок с Двалишвили в декабре

«Всё будет по-другому». Пётр Ян заявил о согласии провести поединок с Двалишвили в декабре
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал согласие на реванш с 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили, который ранее неоднократно говорил о желании провести бой с Беспощадным на номерном турнире UFC в декабре.

«Я ждал этого шанса и готов к бою в декабре. Уверен, что это будет прекрасный поединок. В этот раз всё будет по-другому», — приводит слова Яна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.

Материалы по теме
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android