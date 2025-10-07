«Всё будет по-другому». Пётр Ян заявил о согласии провести поединок с Двалишвили в декабре

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал согласие на реванш с 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили, который ранее неоднократно говорил о желании провести бой с Беспощадным на номерном турнире UFC в декабре.

«Я ждал этого шанса и готов к бою в декабре. Уверен, что это будет прекрасный поединок. В этот раз всё будет по-другому», — приводит слова Яна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.