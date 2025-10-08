Скидки
Фото: эмоциональная реакция Адесаньи на победу Перейры нокаутом в реванше с Анкалаевым

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья эмоционально отреагировал на победу своего экс-оппонента бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым за титул UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

Фото: Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале Freestylebender

Первый же поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

Анкалаев дрался с травмой? Если да, то это худшее решение в карьере Магомеда
