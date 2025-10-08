Фото: эмоциональная реакция Адесаньи на победу Перейры нокаутом в реванше с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья эмоционально отреагировал на победу своего экс-оппонента бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым за титул UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

Фото: Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале Freestylebender

Первый же поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.