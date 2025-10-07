Даниэль Дюбуа дал согласие провести претендентский бой за право снова драться с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа согласился провести претендентский бой с кубинцем Фрэнком Санчесом по линии IBF. Об этом информирует Sky Sports.

Таким образом, победитель данного противостояния станет обязательным претендентом на титул IBF, которым в данный момент владеет 38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик.

Также отметим, что переговоры между боксёрами в данный момент ещё проходят. Стороны должны прийти к консенсусу не позднее 22 октября.

Напомним, Усик уже дважды побеждал Дюбуа — в августе 2023 года техническим нокаутом и в июле 2025 года нокаутом.