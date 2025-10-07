Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян рассказал, почему принял бой с Дэном Хукером

Арман Царукян рассказал, почему принял бой с Дэном Хукером
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян рассказал, почему решил принять поединок с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC, который состоится 22 ноября в Катаре.

«Я просил руководство о титульном поединке, и мне сообщили, что Илия не станет драться в этом году. Поэтому я и сказал, что готов драться с кем угодно, поскольку давно не выходил в октагон. Потом сообщил, что хотел бы встретиться либо с Гэтжи, либо с Хукером. Насколько знаю, Джастин отказался, а Дэн согласился. Мы в деле. Они оба лёгкие деньги для меня», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир
Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android