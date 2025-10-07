Арман Царукян рассказал, почему принял бой с Дэном Хукером

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян рассказал, почему решил принять поединок с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC, который состоится 22 ноября в Катаре.

«Я просил руководство о титульном поединке, и мне сообщили, что Илия не станет драться в этом году. Поэтому я и сказал, что готов драться с кем угодно, поскольку давно не выходил в октагон. Потом сообщил, что хотел бы встретиться либо с Гэтжи, либо с Хукером. Насколько знаю, Джастин отказался, а Дэн согласился. Мы в деле. Они оба лёгкие деньги для меня», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.