Стрикленд: если и есть кто-то, кто может побить Джона Джонса, так это Алекс Перейра

Стрикленд: если и есть кто-то, кто может побить Джона Джонса, так это Алекс Перейра
Бывший обладатель пояса UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд предположил, что его спарринг-партнёр, а также чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра является единственным бойцом, который может победить легендарного соотечественника Джона Джонса.

«Если и есть кто-то, кто может победить Джона Джонса, так это Алекс. Но Джон — это тот парень, который умеет бороться. Особенность Алекса в том, что с ним действительно чертовски трудно справиться. Этого ублюдка действительно сложно переиграть. Если вы хотите добиться в бою с ним успеха, то Алекс должен быть вымотанным», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.

