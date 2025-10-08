Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: Анкалаев — мой пацан, он умеет драться. Просто у Перейры есть смертельный удар

Стрикленд: Анкалаев — мой пацан, он умеет драться. Просто у Перейры есть смертельный удар
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель пояса UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд поделился мнением насчёт поражения россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой за титул UFC в категории до 93 кг. Он состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«У этого парня смертельный удар, чувак. Анкалаев приходил к нам в зал и тренировался вместе с нами. Он чертовски хорош. У Алекса просто есть то, что даруется природой, как и в случае с Чаком Лидделлом. Есть парни, которые умеют нанести смертельный удар, и это Алекс. Мне нравится работать с ним. Перейра — это один из тех парней, которым, если дать небольшой совет, они его усвоят и будут выполнять на практике. Анкалаев — мой пацан. Я думаю, что Магомед, вероятно, один из лучших в мире по мастерству и способностям в ММА. Этот парень, чёрт возьми, умеет драться. Я тренировался с ним. Если бы он написал книгу о ММА, то это была бы большая книга. Но у Алекса просто есть маленький секрет, а у Анкалаева его просто нет», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Стрикленд: если и есть кто-то, кто может побить Джона Джонса, так это Алекс Перейра
Материалы по теме
Анкалаев дрался с травмой? Если да, то это худшее решение в карьере Магомеда
Анкалаев дрался с травмой? Если да, то это худшее решение в карьере Магомеда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android