Царукян заявил, что считает себя единственным легковесом, способным победить Илию Топурию

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что считает себя единственным легковесом, способным победить 28-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

«Пэдди ни за что не сможет победить Илию. Пока что я единственный, кто может победить Топурию в нашем дивизионе… И все это знают. Даже в UFC это знают, поэтому они стараются продвигать его как можно активнее», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

