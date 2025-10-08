Царукян: в реальной жизни Хукер закроет рот и ничего не скажет обо мне

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян высказался в адрес шестого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландца Дэна Хукера. Их бой возглавит турнир UFC, который состоится 22 ноября в Катаре.

«В реальной жизни Хукер закроет рот и ничего не скажет обо мне. Он будет вести себя как проститутка. Дэн говорит разную чушь перед камерами, поскольку знает, что его никто не тронет… Многие братья полетят со мной в Катар, и, надеюсь, они меня остановят [чтобы не подраться с ним перед боем]. Я просто должен быть сосредоточен на поединке, поскольку у меня будет 25 минут, чтобы отделать его», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.