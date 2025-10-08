Скидки
«Мужской спорт, женщины должны сидеть дома». Царукян — о предстоящем бое с Хукером

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян рассказал, придёт ли его мама посмотреть бой с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером.

«Мама останется дома. Это мужской вид спорта, и женщины должны сидеть дома. Я не представляю, как моя мама сможет прийти и посмотреть мой поединок.

Там много крови, и её сын может получить травму, понимаете? Я думаю, что это не самое подходящее место для женщины. Она просто ожидает итогов боя, когда я выступаю. Ей трудно смотреть», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, бой Царукяна с Хукером состоится уже 22 ноября и станет главным на турнире в Катаре.

