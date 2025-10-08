Скидки
UFC Fight Night 261: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC Fight Night 261: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
В ночь с 11 на 12 октября мск в бразильском Рио-де-Жанейро пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. Главным событием вечера станет поединок Чарльза Оливейры из Бразилии с поляком Матеушем Гамротом. Мероприятие начнётся в 23:00 11 октября мск, главный бой Оливейра — Гамрот ориентировочно стартует около 4:30 12 октября мск. Прямая трансляция турнира пройдёт на телеканале «Матч ТВ» и начнётся в 2:00 12 октября мск, «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых интересных событий вечера.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Рафаэль Физиев

В одном из боёв предварительного карда UFC Fight Night 261 встретятся российская спортсменка Ирина Алексеева и Беатрис Мескита из Бразилии.

Видео: Илия Топурия празднует победу над Чарльзом Оливейрой

