UFC Fight Night 261: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 11 на 12 октября мск в бразильском Рио-де-Жанейро пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. Главным событием вечера станет поединок Чарльза Оливейры из Бразилии с поляком Матеушем Гамротом. Мероприятие начнётся в 23:00 11 октября мск, главный бой Оливейра — Гамрот ориентировочно стартует около 4:30 12 октября мск. Прямая трансляция турнира пройдёт на телеканале «Матч ТВ» и начнётся в 2:00 12 октября мск, «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых интересных событий вечера.

В одном из боёв предварительного карда UFC Fight Night 261 встретятся российская спортсменка Ирина Алексеева и Беатрис Мескита из Бразилии.

