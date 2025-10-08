Скидки
Магомед Зайнуков и Марк Вологдин стали обладателями контрактов с UFC

Магомед Зайнуков и Марк Вологдин стали обладателями контрактов с UFC
Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Зайнуков и Марк Вологдин по результатам турнира DWCS 9.9 завоевали контракты с промоушеном UFC.

В ходе вечера единоборств DWCS 9.9 Магомед Зайнуков победил бразильца Лукаса Калдаса единогласным решением судей. Марк Вологдин уступил эквадорцу Андресу Луне Мартинетти единогласным решением судей, но президент UFC Дана Уайт признал их поединок одним из лучших в истории DWCS, наградил обоих бойцов бонусом в размере $ 25 тыс. и предложил Вологдину и Мартинетти контракты со своей организацией.

