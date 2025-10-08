Скидки
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: дата и время боя, где будет проходить, где смотреть
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября мск в бразильском Рио-де-Жанейро пройдёт поединок между бойцами смешанных единоборств Чарльзом Оливейрой из Бразилии и поляком Матеушем Гамротом. Бой Оливейра — Гамрот станет главным событием бойцовского вечера UFC Fight Night 261 и ориентировочно стартует около 4:30 12 октября мск. Прямая трансляция поединка пройдёт на телеканале «Матч ТВ» «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых интересных событий вечера.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Рафаэль Физиев

В одном из боёв предварительного карда UFC Fight Night 261 встретятся российская спортсменка Ирина Алексеева и бразильянка Беатрис Мескита.

Видео: Чарльз Оливейра вернул яркий блонд

