Кори Сэндхаген высказался после поражения в бою с Мерабом Двалишвили на UFC 320

Комментарии

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Кори Сэндхаген прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с чемпионом промоушена в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

«Конечно, я мог бы победить. Мне было нужно просто не оказаться в нокауте во втором раунде. Абсолютно уверен в своих силах и не сомневаюсь, что стану чемпионом», — сказал Сэндхаген в видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, спортсмены встречались на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября мск. Двалишвили победил единогласным решением судей.

На счету Сэндхагена в ММА 18 побед и шесть поражений. В активе Двалишвили 21 победа и четыре поражения.

