Беатрис Мескита — Ирина Алексеева: где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 11 на 12 октября мск в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261, участие в котором примет российская спортсменка Ирина Алексеева. Противостоять ей будет бразильянка Беатрис Мескита.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия и событий вокруг него.

Отметим, что начало турнира запланировано на 23:00 по московскому времени. А главный кард стартует примерно в 2:00 мск.

Путь Алексеевой в UFC – драма. Но у неё дух чемпионки: