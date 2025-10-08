Мозес Итаума заявил о готовности встретиться с Александром Усиком

Британский боксёр-тяжеловес Мозес Итаума сообщил, что рассматривает возможный поединок с абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком как выгодный для себя вариант.

«Бой с Усиком — это ситуация, в которой я не могу проиграть. Даже если результат будет не в мою пользу, я получу колоссальный опыт. А победа откроет передо мной новые возможности», — приводит слова Итаумы Ring Magazine.

Итаума провёл свой последний бой 16 августа 2025 года. Соперником был Диллиан Уайт, Итаума победил техническим нокаутом (TKO) в первом раунде. Александр Усик 19 июля 2025 года победил нокаутом в пятом раунде и стал в третий раз абсолютным чемпионом мира по боксу.