Райан Гарсия заявил о намерении провести реванш с Роландо Ромеро

Американский боксёр Райан Гарсия сообщил, что его команда ведёт переговоры о проведении повторного боя с Роландо Ромеро, которому он уступил 2 мая в Нью-Йорке.

«Я добиваюсь реванша. Если получу его — сделаю то, что должен был сделать в первый раз. Тогда я был не в лучшей форме. Позвольте мне иметь один плохой день», — приводит слова Гарсии The Ring со ссылкой на Inside The Ring.

2 мая 2025 года Ромеро победил Гарсию единогласным решением судей — 118–109, 115–112 и 115–112, отправив соперника в нокдаун во втором раунде. Для Гарсии это было первое поражение после годового перерыва, вызванного травмой руки. Боксёр перенёс операцию спустя три недели после боя.

