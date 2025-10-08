Мераб Двалишвили снялся в новом клипе индийского артиста Карена Ауджлы

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили появился в новом музыкальном видео популярного панжабского исполнителя Карена Ауджлы. Съёмки прошли в Канаде, где спортсмен провёл короткую поездку специально для участия в проекте.

Напомним, Мераб Двалишвили одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей со счётом 49-45, 49-45, 45-46. Таким образом, грузинский боец вновь сохранил за собой пояс чемпиона и установил историческое достижение для своей весовой категории.

