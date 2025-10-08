Джастин Гэтжи отказался от боя с Арманом Царукяном в Катаре

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян рассказал, что UFC предложила ему бой за титул, но на этот поединок Илия Топурия в этом году не выйдет. Поэтому он согласился драться с любым соперником и рассматривал варианты с Дэном Хукером и Джастином Гэтжи.

«Я слышал, что Гэтжи сказал «нет», а Хукер согласился. Гэтжи был бы предпочтительнее, но для меня нет разницы. Оба для меня — лёгкие деньги. Гэтжи знает, что может проиграть мне», — приводит слова Царукяна Championship Rounds.

19 сентября 2025 года состоялся последний бой российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна, в котором он победил Бенсона Хендерсона в поединке по правилам бразильского джиу-джитсу.