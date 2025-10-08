Скидки
Тим Цзю переехал в Лос-Анджелес для жизни и тренировок

Тим Цзю переехал в Лос-Анджелес для жизни и тренировок
Российско-австралийский боксёр Тим Цзю сообщил, что теперь будет жить и тренироваться в Лос-Анджелесе.

«Приземлился в Лос-Анджелесе и готов начать работу», — написал Цзю на своей странице в социальной сети.

В конце сентября Тим Цзю объявил о смене тренерского штаба и переезде из Австралии в США. 29-летний спортсмен провёл 28 боёв на профессиональном ринге, одержав 25 побед. Цзю является сыном бывшего чемпиона мира по боксу Кости Цзю. Также Тим тренировался под руководством деда — Бориса Тимофеевича Цзю. Костя Цзю тренировался под его руководством с 1979 года, Тим — с 2009-го.

