Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра заявил, что рассматривает бой с Холлоуэем как последний в карьере

Оливейра заявил, что рассматривает бой с Холлоуэем как последний в карьере
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра сообщил, что его следующей целью станет бой за титул — будь то пояс BMF или чемпионство дивизиона. Также он добавил, что поединок с бывшим чемпионом полулёгкого веса Максом Холлоуэем может стать для него последним в карьере.

«Бой за титул — будь то BMF или пояс дивизиона. Это отличная возможность, которая поможет мне приблизиться к титульному поединку. Все хотят увидеть бой с Максом, и я хочу, чтобы он стал последним в моей карьере», — приводит слова Оливейры Red Corner MMA.

28 июня 2025 года состоялся последний бой Чарльза Оливейры, противником был Илия Топурия (16–0–0). Оливейра проиграл бой нокаутом (KO).

