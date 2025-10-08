Скидки
Царукян рассказал о помощи Чимаева в подготвке к бою с Хукером

Царукян рассказал о помощи Чимаева в подготвке к бою с Хукером
Боец UFC Арман Царукян рассказал, что рассчитывает на поддержку Хамзата Чимаева во время предстоящего поединка с Дэном Хукером. По словам Царукяна, Чимаев хотел помочь ему в подготовке, но из-за большой разницы в весе совместные тренировки не состоялись.

«Он хочет приехать и помочь мне, но я сказал ему: «Брат, ты весишь больше 90 килограммов, ты можешь меня травмировать!» Хамзат всегда интересуется, где я тренируюсь, и говорит, что, если мне нужны спарринг-партнёры, он привезёт всех бойцов из Чечни, чтобы поддержать», — приводит слова Царукяна Red Corner MMA со ссылкой на The Ariel Helwani Show.

