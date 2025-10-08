Белал Мухаммад назвал вероятного следующего соперника Двалишвили

По мнению экс-чемпиона UFC Белала Мухаммада, следующим соперником Мераба Двалишвили станет Пётр Ян, а Умар Нурмагомедов, скорее всего, не будет драться в декабре.

«Я действительно думаю, что Умар, вероятно, получит ещё один бой, потому что Мераб вызывает Петра Яна. Умар не будет драться в декабре после октября. Я правда считаю, что он один из тех, кто будет главным соперником Двалишвили, потому что у них был ровный бой. Было очень близко. Знаю, что Мераб не отдаёт Умару должное. Они ругаются. Это очень смешно, потому что эти парни очень добрые. Просто они не любят друг друга. Двалишвили сделал легчайший дивизион интересным», – сказал Белал Мухаммад на своём YouTube-канале.