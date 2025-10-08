Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян заявил, что планирует полностью сосредоточиться на борьбе с Хукером

Царукян заявил, что планирует полностью сосредоточиться на борьбе с Хукером
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян рассказал о своей стратегии на предстоящий поединок с Дэном Хукером. Боец UFC подчеркнул, что его основной план на бой — борьба на протяжении всего времени встречи. Поединок состоится 22 ноября в Катаре.

«Мне нечего говорить Хукеру. Я просто собираюсь 25 минут с ним бороться», — приводит слова Царукяна Jed I. Goodman.

19 сентября 2025 года состоялся последний бой российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна, в котором он победил Бенсона Хендерсона в поединке по правилам бразильского джиу-джитсу.

Материалы по теме
Царукян рассказал о помощи Чимаева в подготвке к бою с Хукером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android