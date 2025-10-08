Царукян заявил, что планирует полностью сосредоточиться на борьбе с Хукером

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян рассказал о своей стратегии на предстоящий поединок с Дэном Хукером. Боец UFC подчеркнул, что его основной план на бой — борьба на протяжении всего времени встречи. Поединок состоится 22 ноября в Катаре.

«Мне нечего говорить Хукеру. Я просто собираюсь 25 минут с ним бороться», — приводит слова Царукяна Jed I. Goodman.

19 сентября 2025 года состоялся последний бой российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна, в котором он победил Бенсона Хендерсона в поединке по правилам бразильского джиу-джитсу.