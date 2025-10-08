Бен Аскрен получил помощь от Джейка Пола и Даны Уайта на трансплантацию лёгких

Бывший боец UFC Бен Аскрен объявил, что собрал значительную часть средств на двустороннюю трансплантацию лёгких при поддержке неожиданных доноров. На операцию, проведённую после серьёзной инфекции и пневмонии, потребовалось около $ 2 млн.

«Джейк Пол и Дана Уайт сделали пожертвования. Я благодарен им за щедрость», — приводит слова Аскрена Sportskeeda со ссылкой на интервью Ариэлю Хельвани.

Ранее в этом году Аскрен был срочно госпитализирован из-за тяжёлой стафилококковой инфекции, которая привела к пневмонии и необходимости подключения к аппарату вентиляции лёгких. Страховая компания отказалась покрыть стоимость операции, после чего семья бойца организовала сбор средств.