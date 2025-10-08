Гор Азизян призвал не придавать большого значения флагам в UFC

Тренер Гор Азизян заявил, что флаг страны бойца в UFC не всегда отражает его отношение к родине. По его мнению, многие зрители и СМИ чрезмерно обращают внимание на национальные символы, хотя на деле патриотизм проявляется по-другому.

«Если бы Хабиб Нурмагомедов был бразильцем, то никто бы не говорил, взял он флаг или нет. В Бразилии так не рассуждают. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны. Разное бывает. У нас вот Хамзату Чимаеву что-то говорят, но ведь все знают, что он российский продукт. Костя Цзю выступал за Австралию – все молчали. Как только Хамзат – все вспомнили», – приводит слова Азизяна Sport24.