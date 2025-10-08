Анкалаеву нужно 15 побед подряд для нового титульного шанса — Мэтт Браун

Бывший боец UFC Мэтт Браун поделился мнением о будущем российского бойца организации Магомеда Анкалаева. По его словам, Анкалаеву предстоит одержать серию побед, прежде чем он сможет снова претендовать на титул, в то время как его недавний соперник Алекс Перейра продолжит активно выступать.

«Анкалаеву придётся победить 15 раз подряд, чтобы получить ещё один титульный шанс. А Перейра почти гарантированно будет драться в Белом доме», – написал Браун на своей странице в социальной сети.

Магомед Анкалаев потерпел поражение от Алекса Перейры в реванше на UFC 320, проиграв всего за 1,5 минуты.

