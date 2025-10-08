Зайнуков попросил фанатов не использовать прозвище Джон Порк

Новичок UFC Магомед Зайнуков обратился к фанатам с просьбой не искажать его прозвище и называть его правильно — Чанко. Спортсмен отметил, что его беспокоит использование неправильного варианта имени, который получил популярность в Сети.

«Я не Джон Порк. Чанко! Не Джон Порк. Люди чуть пытают из-за звучания. Джон Порк — это человек-свинья нарисованная. Я много раз говорил, что правильно Чанко. Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится», — приводит слова Зайнукова Championship Rounds.

Напомним, Магомед Зайнуков подписал контракт с UFC после победы в Претендентской серии Даны Уайта.