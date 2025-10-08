Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Зайнуков попросил фанатов не использовать прозвище Джон Порк

Зайнуков попросил фанатов не использовать прозвище Джон Порк
Комментарии

Новичок UFC Магомед Зайнуков обратился к фанатам с просьбой не искажать его прозвище и называть его правильно — Чанко. Спортсмен отметил, что его беспокоит использование неправильного варианта имени, который получил популярность в Сети.

«Я не Джон Порк. Чанко! Не Джон Порк. Люди чуть пытают из-за звучания. Джон Порк — это человек-свинья нарисованная. Я много раз говорил, что правильно Чанко. Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится», — приводит слова Зайнукова Championship Rounds.

Напомним, Магомед Зайнуков подписал контракт с UFC после победы в Претендентской серии Даны Уайта.

Материалы по теме
Официально
Магомед Зайнуков и Марк Вологдин стали обладателями контрактов с UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android