Бокс/ММА

Джефф Монсон прокомментировал дисквалификацию Конора Макгрегора за допинг

Бывший боец MMA Джефф Монсон заявил, что его не волнует 18-месячная дисквалификация Конора Макгрегора за нарушение антидопинговой политики UFC. По мнению Монсона, использование стероидов Макгрегором известно всем, а сам ирландец давно не проводил боёв и продолжает зарабатывать благодаря популярности.

«Макгрегор дисквалифицирован за допинг? Честно, мне плевать. Конор не дрался уже четыре года. Он давно не побеждал никого. Каждый человек знает, что Макгрегор употреблял стероиды. Это не секрет ни для кого. Его специально не проверяли какое-то время. Я не думаю, что Макгрегор когда-то будет драться. У него и так много денег, ему необязательно выходить в октагон. Конор остаётся популярен, хоть больше и не владеет поясом UFC. У него уже не тот уровень. Думаю, Макгрегор счастлив зарабатывать за счёт своей популярности и без боёв», – приводит слова Монсона MMA Metaratings.

Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики
